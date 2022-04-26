Ульяновск, , 08:42 — REGNUM В Ульяновской области продолжилось снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие сведения приводит управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 25 апреля в регионе официально выявлен 61 случай. Напомним, что 23 и 24 апреля было лабораторно подтверждено 63 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией ежедневно.

Всего в Ульяновской области проведено 2 033 664 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.

Напомним, что в регионе идёт очередной спад вновь выявляемых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлен 201 381 случай заражения коронавирусом, выздоровели 194 848 пациентов (96,76%), умерли 4629 ковид-больных.

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