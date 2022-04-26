Благовещенск, 26 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. 17-летний житель Благовещенска Алмаз Хатамов занял второе место на российских соревнованиях по спортивной борьбе. В чемпионате принимали участие около 500 человек, сообщила «Амурская правда».

Борьба

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«Бой был сложный, я встретился с чемпионом мира прошлого года. Вообще все три поединка были нелегкие. На этом состязании собираются лучшие бойцы своих округов, поэтому проходных соперников там нет. Уровень намного выше, чем у нас на Дальнем Востоке», — отметил серебряный призер первенства России по спортивной борьбе, одиннадцатиклассник Алмаз Хатамов.

Соревнования состоялись в Иркутске. Алмаз Хатамов выполнил на турнире норматив мастера спорта, но пока не может получить это звание, потому что ему ещё не исполнилось 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на чемпионате России по пауэрлифтингу для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата победил якутский спортсмен Владимир Балынец. Он получил уже семнадцатую золотую медаль за свою спортивную карьеру.