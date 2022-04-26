Москва, , 08:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против заместителя командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту обстрела территорий республик Донбасса. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба СК России.

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«Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Герасименко, а также иных неустановленных лиц из числа военнослужащих указанной бригады», — говорится в сообщении.

Также указывается, что названные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».

Кроме того, уточняется, что, по информации следователей, 24 апреля Герасименко совместно с другими украинскими боевиками из находящихся под контролем Киева населенных пунктов Водяное и Первомайское Донецкой Народной Республики совершили прицельные обстрелы Петровского района Донецка с применением артиллерии, в результате чего 71-летний мирный житель был ранен, а также получили повреждения жилые дома и хозяйственные постройки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сделку по продаже Украине боеприпасов на общую сумму $165 млн одобрил Госдепартамент США.