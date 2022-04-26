Москва, 26 апреля 2022, 08:41 — REGNUM Западные страны отвергли предложение России о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.
По словам министра, Москва предлагала западным странам приехать в Калининград и нанести впоследствии ответный визит на базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии, однако на Западе отвергли это предложение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призвала США вернуться к рассмотрению запрета на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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