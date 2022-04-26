Москва, 26 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Западные страны отвергли предложение России о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Отвергается наше предложение о взаимном моратории. Хотя мы сопроводили его необходимостью согласовать механизмы верификации. Главное возражение Запада — они «не доверяют», что «Искандер» в Калининграде не нарушает параметры, закрепленные в ДРСМД», — заявил Лавров.

По словам министра, Москва предлагала западным странам приехать в Калининград и нанести впоследствии ответный визит на базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии, однако на Западе отвергли это предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призвала США вернуться к рассмотрению запрета на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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