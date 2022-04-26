Иркутск, 26 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Иркутская область стала одним из первых регионов, получивших субсидию на строительство быстровозводимых гостиниц. Как сообщает 26 апреля телеграм-канал правительства региона, 200 млн рублей поступят из резервного фонда правительства Российской Федерации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиница

«Поддержка правительства Российской Федерации для развития туристической инфраструктуры очень важна. Строительство новых отелей позволит создать новые рабочие места и увеличить номерной фонд, чтобы как можно больше туристов могли отдохнуть в комфортных условиях», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Планируется строительство 14 модульных гостиниц общей вместимостью 280 номеров. Такие строения изготавливают для любых климатических условий.

Модульные гостиницы отвечают всем пожарным и санитарным требованиям. Отдыхать в таком отеле можно будет как летом, так и зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Стратегии социально-экономического развития Иркутской области поставлена цель увеличить туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область на 80% — до 3,1 миллиона человек.

Тем временем иркутские учёные бьют тревогу: пока власти региона собираются увеличить число туристов, прибывающих главным образом на Байкал, священное озеро и прибрежные земли уже не справляются с антропогенной нагрузкой.

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