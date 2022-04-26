Вашингтон, 26 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден встретился с действующими чемпионами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом 26 апреля сообщили в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы поздравить победителей розыгрыша Кубка Стэнли. Для меня большая честь, что вы все здесь», — сказал Байден во время мероприятия.

Хоккеисты, в свою очередь, подарили 46-му президенту США хоккейный свитер с его фамилией и номером «46».

В составе «Тампы» выступают три российских хоккеистов: нападающий Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв. Все они присутствовали на мероприятии.

Напомним, «Тампа» дважды подряд выиграла Кубок Стэнли – 2020 и 2021 годах.