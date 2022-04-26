Москва, 26 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Поправку о добровольной маркировке домашних животных внес на рассмотрение комитета Госдумы по аграрным вопросам депутат Владимир Бурматов («Единая Россия»).

ER.ru Владимир Бурматов

По его словам, постановка на учёт будет бесплатная, а способ идентификации выбирает владелец, это может быть чип, татуировка, бирка, отмечает Интерфакс.

Поправка предлагается ко второму чтению законопроекта о маркировке сельскохозяйственных животных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вместе с тем в ходе обсуждения в первом чтении инициативы парламентарию было указано на то, что правительственный законопроект не регулирует маркировку домашних питомцев. Маркировка скота — платная, ее стоимость составит от пяти рублей — бирка, до 200 рублей — чип, уточнили в Минсельхозе.