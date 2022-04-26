Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Правительство США должно разблокировать иностранные активы Центрального банка Афганистана на сумму более $7 млрд. С таким призывом к американским властям обратились независимые эксперты ООН по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В совместном заявлении, опубликованном на сайте Организации Объединённых Наций, указано, что эти средства могут быть использованы для оказания крайне необходимой гуманитарной помощи десяткам миллионов людей в стране.

«Мы серьёзно обеспокоены нарастающим гуманитарным кризисом в Афганистане, который затронул более половины населения страны. И без того критическое положение усугубляется мерами, введенными США, а также продолжающейся засухой», — говорится в совместном заявлении экспертов ООН.

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Обеспокоенные сложившейся в Афганистане ситуацией, которую они назвали «эпическим гуманитарным кризисом на грани катастрофы развития», эксперты призвали международное сообщество пересмотреть принятые в отношении Афганистана односторонние меры и устранить все препятствия на пути оказания стране финансовой и гуманитарной помощи.

В докладе указано, что в настоящее время в Афганистане проживает самое большое в мире число людей, испытывающих чрезвычайную нехватку продовольствия: более 23 миллионов человек нуждаются в помощи, а примерно 95% населения недоедают.

«Особую озабоченность вызывает уязвимость более четырёх миллионов внутренне перемещённых лиц и более 3,5 миллиона человек, ищущих убежища в соседних странах», — говорится в заявлении.

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Эксперты ООН призвали США обратить серьёзное внимание на растущий гуманитарный кризис в Афганистане и пересмотреть своё решение заблокировать иностранные активы Центрального банка Афганистана, напомнив, что государства обязаны в соответствии с международным правом в области прав человека гарантировать, что деятельность под их юрисдикцией не приводит к нарушениям прав человека.

В заключение они призвали власти США предпринять все необходимые действия, чтобы отменить одностороннюю меру и внести свой вклад в международные усилия по преодолению растущего гуманитарного кризиса в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, активы афганского ЦБ на сумму семь миллиардов долларов, находящиеся в США, были заблокированы в феврале 2022 года. Соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден. В Белом доме пояснили, что до военного переворота, который произошёл в Афганистане летом прошлого года, на счетах афганского ЦБ было более девяти миллиардов долларов резервов, причём семь из них хранятся в США, остальные — в европейских и азиатских странах. Теперь, после вступления в силу указа Байдена о блокировке активов, деньги поступят на специальный счёт в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Американская сторона будет контролировать их: часть денег будет предоставлена «для обеспечения нужд афганского народа и Афганистана». Остальные деньги американцы используют «в рамках текущих судебных разбирательств с участием пострадавших от терроризма в Соединённых Штатах».