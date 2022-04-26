Калуга, 26 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Калужском театре юного зрителя открылась ежегодная областная выставка детского творчества «Пасха, Господня Пасха!». По многолетней традиции её открыл митрополит Калужский и Боровский Климент. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

eparhia-kaluga. ru Митрополит Климент знакомится с детским творчеством на пасхальной выставке

Экспозиция выставки насчитывает свыше 2000 работ, среди которых — рисунки, поделки из различных материалов, вышивка, лепка, рисунок по дереву. Знакомясь с работами детей, владыка отметил уникальность каждой работы участников. По его словам, работы, сделанные детскими руками, очень искренние, трогательные, каждая работа особенна по-своему и отражает внутренний мир ребенка. Пасхальную выставку посетил министр культуры области Павел Суслов. На церемонии открытия выставки создателям лучших работ были вручены грамоты.

В Калуге с 1998 года в областных выставках детского творчества, посвященных пасхальному празднику приняли участие более 90 тысяч юных талантов. Среди них — учащиеся воскресных школ, детских школ искусств, гимназий, детских центров, общеобразовательных школ, воспитанники школ-интернатов и детских садов, а также детские коллективы санаториев, больниц и библиотек.