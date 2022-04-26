Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Сделку по продаже Украине боеприпасов на общую сумму $165 млн одобрил Госдепартамент США, 25 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет, в том числе и продаже снарядов, предназначенных для артиллерийских установок и реактивных систем залпового советского или российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Reuters, со ссылкой на источник в Пентагоне, распространило информацию о том, что США планируют начать обучать украинских боевиков работе с гаубичной артиллерией.

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