Вашингтон, 26 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Сеул и Вашингтон договорились о сотрудничестве в сфере космической безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи главы Управления по вопросам северокорейской политики министерства обороны Южной Кореи Чо Ён Гына и заместителя помощника министра обороны США по космосу и противоракетной обороне Джона Хилла.

В рамках заседания рабочей группы по космическому сотрудничеству, состоявшейся 25 апреля в Вашингтоне, стороны подписали документ о проведении совместных исследований в области космической политики.

В соответствии с документом, Сеул и Вашингтон договорились продолжить обмен разведданными, подготовку экспертов и работу над повышением оперативных возможностей для совместных космических операций.

В феврале 2020 года Сеул предложил Вашингтону принять документ по космической политике. Две страны сотрудничают в вопросах космической безопасности с 2012 года.