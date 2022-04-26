Оренбург, 26 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Государственный долг Оренбургской области с начала 2022 года уменьшился на 1,4 млрд рублей. По состоянию на 1 апреля он составил 16,2 млрд рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщила министр финансов Татьяна Мошкова.

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Она отметила, что в феврале на Московской Бирже в целях сокращения государственного долга и расходов на его обслуживание областной минфин провел сделки по досрочному, выгодному для региона выкупу гособлигаций Оренбуржья 2015 и 2017 годов выпуска объемом 1 389 910 облигаций.

Добавим, общий объем государственного долга по состоянию на 30 декабря 2021 года составлял 17 млрд 628 млн рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 11 млрд 628 млн рублей; государственным облигациям – 6 млрд рублей. Объем госдолга на 1 января 2021 года составляла 21 млрд 381,9 млн рублей.