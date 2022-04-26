Кабанский район, Бурятия, , 08:34 — REGNUM Перед Верховным судом Бурятии предстанет 33-летний мужчина, обвиняемый в убийстве трёх односельчан. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе следственного управления СКР по региону, двое человек были убиты ради сокрытия другого преступления.

В суде Prokuror-kaluga.ru

По данным следствия, житель посёлка Каменск Кабанского района 20 апреля 2021 года весь день распивал спиртное, а на следующее утро пошёл к знакомой пенсионерке. Зайдя к ней домой, он начал самовольно искать алкоголь, чтобы опохмелиться.

«Из-за этого у него с хозяйкой произошла ссора, в ходе которой обвиняемый стал избивать женщину, а затем схватил нож и нанес им множество ударов по телу потерпевшей, после чего добил ударом молотка по голове. В это время в квартиру зашла пожилая соседка», — отметили в ведомстве.

Мужчина напал на вторую женщину и расправился с ней. Затем он отволок тела в зал, где увидел спавшего на диване мужчину. Найдя легковоспламеняющуюся жидкость, он облил им помещение и поджёг, в результате чего погиб и третий потерпевший.

На следующий день он напал на ещё одну односельчанку, избил её молотком по голове, привязал скотчем к стулу, после чего скрылся, забрав с собой деньги, имущество и банковскую карту. Женщина позже всё же смогла освободиться и обратилась в полицию. После этого мужчина был задержан.

«Однако его причастность к убийству была установлена позже в результате кропотливой следственно-оперативной работы, детального исследования улик и доказательств, восстановления полной картины преступления, а также сравнения способов и орудий нападения на граждан», — добавили в управлении.

Читайте ранее в этом сюжете: По делу о тройном убийстве в Бурятии появился обвиняемый