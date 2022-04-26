Цхинвал, 26 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Большинство членов избирательной комиссии Южной Осетии поддержали перенос даты второго тура выборов президента республики на 8 мая. Об этом председатель Центризбиркома Эмилия Гагиева сообщила агентству «Рес».

Флаг Южной Осетии

Она рассказала, что в ЦИК получили решение Верховного суда об отмене назначенной ранее даты выборов на 28 апреля. На этом основании члены комиссии выбрали новую дату.

«ЦИК при назначении даты руководствовался решением суда, который ссылается на пункт 2 ст. 10 конституционного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия», которая гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не допускается голосование на праздничный день», — отметила Гагиева.

Ранее в Верховный суд Южной Осетии обратились трое жителей Северной Осетии, получивших югоосетинское гражданство. Они обжаловали решение ЦИК назначить выборы президента на 28 апреля, в четверг.

Напомним, действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов на первом туре голосования 10 апреля получил 33,5% голосов. Лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, обошёл его, получив 36,9%.