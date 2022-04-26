Донецк, 26 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Украинские боевики за пять минут обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:00 (совпадает с мск) — н. п. Водяное – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть мин калибра 120 мм, 07:05 — н. п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Макеевка Донецкой Народной Республики при обстреле со стороны украинских войск погибла женщина.

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