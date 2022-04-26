Москва, , 08:32 — REGNUM Министерство чрезвычайных ситуаций России доставило на Украину и в республики Донбасса очередную партию гуманитарной помощи общей массой 1 тыс. тонн. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

В сообщении, которое приводит ТАСС, указывается, что МЧС России продолжает гуманитарную миссию на Украине и в Донбассе.

«С 23 апреля автомобильными колоннами МЧС России в составе более 140 большегрузных автомобилей в ДНР, ЛНР и на Украину доставлена очередная партия гуманитарной помощи. Общий вес груза составил более одной тысячи тонн», — также отмечается в нем.

Также уточняется, что в состав груза гуманитарной помощи вошли продукты питания, бутилированная вода, предметы первой необходимости и стройматериалы, предназначенные для восстановления социальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Великобритании отменили пошлины на товары, поставляемые с Украины.