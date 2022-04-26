Владивосток, , 08:51 — REGNUM Во Владивостоке вечером 25 апреля случился пожар в жилом десятиэтажном доме по улице Ладыгина — через 8 минут после вызова пожарные были на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Пожар в многоквартирном доме 70.mchs.gov.ru

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Благодаря оперативным действиям пожарных из отрезанных дымом квартир при помощи лестницы были спасены два человека.

Горела квартира на восьмом этаже. Огнём повреждена квартира и балкон на площади около 20 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В тушении огня было задействовано пять единиц техники и 29 спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на территории микрорайона Уктус загорелся двухэтажный дом.