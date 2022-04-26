Санта-Моника, США, , 08:32 — REGNUM В 2021 году ежемесячная аудитория игр компании Activision Blizzard сократилась на 63 млн человек, отмечается, что большая часть потерь пришлась на франшизу Call of Duty. Об этом 26 апреля сообщил портал GameSpot.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Компания отметила в ежеквартальном отчёте, что самыми важными факторами сокращения аудитории стали «низкая вовлечённость» геймеров в «королевскую битву» Call of Duty: Warzone и низкие продажи Call of Duty: Vanguard. На фоне этого чистая выручка Activision Blizzard упала на 18% по сравнению с предыдущим кварталом и на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Напомним, сейчас Activision Blizzard реализует сделку с Microsoft, сумма которой составит $68,7 млрд. После её завершения в 2023 году компания перейдёт под контроль IT-гиганта вместе со всеми своими игровыми франшизами.

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