Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Санкт-петербургский клуб «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова, обыграв московскую «Красную Армию» в финале Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Матвей Мичков (слева) в составе СКА

«СКА-1946» победил в шестом матче финальной серии со счётом 3:2. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

В составе петербургской команды отличились Семён Демидов, Илья Иванцов, а также Матвей Мичков забросивший шайбу в стиле «лакросс». У «Красной Армии» голы забили Сергей Шамшурин и Егор Кузьминов.

«СКА-1946» выиграл серию со счётом 4:2 и впервые стал победителем МХЛ. Ранее команда дважды выходила в финал, где уступала нижегородской «Чайке» (2015) и ярославскому «Локо» (2018).