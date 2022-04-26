Москва, 26 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Москве в Замоскворечье отреставрируют архитектурный ансамбль из двух купеческих домов с лавками, построенного в конце XVIII — начале XIX века, сообщается на портале мэра столицы.

kerjenez «Реставрация»

Процесс реставрации объекта культурного наследия на улице Пятницкая будет разбит на несколько блоков. Они включают в себя реставрацию фасадов и крыши, расчистку чердачных помещений и обработку поверхностей.

Специалисты укрепят кладку, восстановят отделку, оконные и дверные проемы, воссоздадут утраченные декоративные элементы главного фасада. Реставрационные работы планируется завершить в течение 250 дней с момента заключения договора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реставрируют Московский императорский воспитательный дом, построенный 257 лет назад.

Читайте также: Императорский воспитательный дом в Москве отреставрируют