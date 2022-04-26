Чита, , 08:31 — REGNUM В связи с образованием ледяных заторов в Сретенском и Шилкинском районах Забайкалья, к взрывным работам будут привлечены саперы-подрывники, расчет уже выдвинулся в направлении поселка Усть-Карск, сообщили 25 апреля на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

Подрыв льда МЧС

«Обстановка в Шилкинском и Сретенском районах складывается непростая. Однако уровень воды за последние 6 часов в Усть-Карске не повысился. Предпринимаются все меры. На борту МЧС России вылетела группа с представителями МЧС России и Минобороны для проведения мониторинга и определения конкретных мест проведения взрывных работ.

В ближайшее время они завершат эту работу. Одновременно определен расчет, и он выдвинулся в направлении Усть-Карска для проведения пиротехнических работ по устранению заторных явлений», — пояснил заместитель руководителя главного управления МЧС России по Забайкалью Руслан Кульков.

По его словам, в Усть-Карске находится аэромобильная группа для оказания помощи населению, а также оперативная группа, которая передает оперативную информацию.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил комиссии по ЧС и главам муниципальных образований держать на контроле ситуацию, проводить постоянный мониторинг, учитывать прогноз по воде при принятии решений и оказать всю необходимую помощь населенным пунктам.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальском крае для того, чтобы минимизировать последствия от затяжных дождей, предстоит работа по строительству новых и усилению мощностей действующих защитных сооружений.

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