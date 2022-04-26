Пекин, , 08:28 — REGNUM Органы прокуратуры Китая одобрили задержание более 9000 подозреваемых, причастных к более чем 5200 случаям нарушения прав интеллектуальной собственности с начала 2021 года по март 2022 года, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Их «право» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным Верховной Народной прокуратуры Китая, эти цифры также показывают, что за этот период было привлечено к ответственности более 16 000 подозреваемых, причастных к более чем 7800 таким делам.

Тем временем органы прокуратуры усилили надзор за гражданским административным судопроизводством. Они также расширили свое изучение правовых проблем, таких как монополистическое поведение, недобросовестная регистрация товарных знаков и злоупотребление правами при возбуждении судебных исков.