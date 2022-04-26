Джакарта, 26 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия уверена, что сможет достичь поставленной цели по двусторонней торговле с Индонезией в размере $5 млрд благодаря позитивной тенденции в экономическом сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщает российское посольство в Индонезии.

Индонезия

«Если эта положительная тенденция сохранится, мы сможем достичь цели, несмотря на глобальные экономические потрясения», — заявила Людмила Воробьева.

Посол отметила, что экономическое сотрудничество между двумя странами очень хорошее. Двусторонний товарооборот России с Индонезией в 2021 году достиг почти $3 млрд или вырос на 42%.

Товары, которые Индонезия экспортирует в Россию, включают пальмовое масло, соки, тропические фрукты и мебель. Между тем Россия импортирует пшеницу, удобрения и целлюлозную продукцию из Индонезии.

Посол России в Индонезии «Мы покупаем много пальмового масла в Индонезии, и мы видим, что их количество продолжает расти. У нас нет запрета на покупку этого важного продукта»

Стремясь достичь целевого объема торговли в $5 млрд, обе стороны согласились с необходимостью обсуждения решений проблемы торговых барьеров.

Что касается российских инвестиций в Индонезии, Людмила Воробьева заявила, что российские нефтяные компании проводят технико-экономическое исследование в Натуне, потому что Москва заинтересована в участии в проектах по разведке месторождений газа.

«Соответствующие должностные лица сейчас оценивают коммерческую жизнеспособность», — добавила Людмила Воробьева.

Посол также сообщила, что другими потенциальными областями сотрудничества, которые две страны могли бы изучить, являются развитие гидро- и атомной энергетики для производства электроэнергии и совместное производство коммерческих самолетов средней дальности.

«Мы готовы поделиться нашим опытом с Индонезией», — заявила посол.

Россия и Индонезия также часто обменивались визитами на высоком уровне, укрепляя сотрудничество в области образования и туризма.

Посол России сообщила, что в настоящее время в России обучается 700 индонезийцев. Из-за высокого спроса страна увеличила количество стипендий с 161 до 261.

«В этом году мы получили более 1000 заявок», — заявила Людмила Воробьева.

Что касается туристического сектора, то до пандемии Бали ежегодно посещали 160 000 российских туристов.

Россия рассматривает Индонезию как ключевого партнера не только в регионе АСЕАН, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.