Вашингтон, 26 апреля 2022, 08:26 — REGNUM Конфликт на Украине был умышленно спровоцирован западными странами, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Он добавил, что конфликт на Украине и образ России в качестве внешней угрозы активно эксплуатируется для отвлечения внимания избирателей от провалов западных политиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Дэвид Сангер в своей статье для издания The New York Times заявил, что США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией, на что указывает недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина о планах Вашингтона ослабить Москву.
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