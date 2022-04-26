Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Конфликт на Украине был умышленно спровоцирован западными странами, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом. Соседнюю страну используют как военный таран против нас», — цитирует Антонова телеграм-канал российской дипмиссии.

Он добавил, что конфликт на Украине и образ России в качестве внешней угрозы активно эксплуатируется для отвлечения внимания избирателей от провалов западных политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Дэвид Сангер в своей статье для издания The New York Times заявил, что США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией, на что указывает недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина о планах Вашингтона ослабить Москву.

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