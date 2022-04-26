Кызыл, , 08:24 — REGNUM На всей территории Тувы постановлением правительства введён особый противопожарный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ландшафтный пожар в Туве ГУ МЧС по Туве

Режим будет действовать с 25 апреля по 15 мая. В этот период, как отмечается, будут ужесточены меры воздействия к нарушителям. За соблюдением правил пожарной безопасности будут следить рейдовые группы, в том числе с использованием беспилотников.

«При выявлении нарушений особого противопожарного режима, нарушители понесут административное наказание в виде штрафа», — отметили в управлении.

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