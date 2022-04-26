Пермь, , 08:23 — REGNUM В Пермском крае в I квартале 2022 года ввели в строй 583,7 тыс. кв. метров жилья. Это вдвое превышает прошлогодний показатель за аналогичный период. Об этом сообщает Пермьстат.

Строительство нового дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Две трети введенных в эксплуатацию новостроек приходится на индивидуальное жилое строительство. За первые три месяца 2022 года введено 386,2 тыс. кв. метров.

В минстрое региона отметили ускорение темпов строительства. »Обычно такие объемы мы фиксировали к третьему кварталу. Сейчас это уже порядка 45% от объема, запланированного на весь 2022 год», — сказал министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров. Рост показателей ввода жилья он объяснил тем, что в конце 2021 года многие объекты уже находились на финальных этапах строительства.