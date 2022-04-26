Ставрополь, , 08:23 — REGNUM В Ставропольском крае назначен новый руководитель министерства имущественных отношений. И. о. министра стал Александр Мясоедов, ранее работавший первым заместителем главы администрации города Ставрополя. В своей должности он курировал направление управления муниципальным имуществом, передает ГТРК «Ставрополье».

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Мясоедов будет работать в качестве исполняющего обязанности до 27 апреля. На посту министра он сменил Виталия Зритнева, который уходит с должности из-за окончания срока действия контракта. Он проработал руководителем ведомства два года.

Виталий Зритнев до назначения на должность министра имущественных отношений был первым заместителем министра экономического развития Ставрополья.

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