Киев, , 08:22 — REGNUM Ежемесячную чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее $2 млрд запросил у Вашингтона киевский режим. Об этом 25 апреля сообщает газета The Washington Post со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

«Мы должны восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну», — сказал он.

Кроме того, Марченко уточнил, что эти средства нужны Киеву, чтобы продолжать выплаты пенсий, а также зарплат работникам сфер здравоохранения и образования, и на другие нужды гуманитарного характера.

При этом издание отмечает, что во время своего визита в Вашингтон глава украинского минфина заявлял о том, что киевскому режиму для оплаты срочных расходов апреле, мае и июне необходима международная помощь в размере не менее $5 млрд в месяц, включая $2 млрд от США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики, в результате один мирный житель погиб, трое получили ранения.