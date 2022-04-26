Уфа, , 08:24 — REGNUM Поиски двух потерявшихся в лесу мужчин увенчались успехом в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В лесу Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Так, 23 апреля 2022 года спасатели Абзелиловского района получили информацию о том, что 22 апреля в деревне Кирдасово мужчина 2000 года рождения ушел в лес для сбора дикого лука и пропал.

На его поиски были направлены спасатели, сотрудники полиции, кинологи, волонтеры, местные жители.

В результате пропавший мужчина был найден вечером 24 апреля полицейскими около деревни Верхнемамбетово Баймакского района около костра.

Еще один мужчина потерялся в лесу 25 апреля: в селе Аскино он ушел в сторону деревни Барахаевки Аскинского района в лес за березовым соком и потерялся.

К счастью, мужчину обнаружили полицейские.