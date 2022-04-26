Макеевка, ДНР, 26 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В городе Макеевка Донецкой Народной Республики при обстреле со стороны украинских войск погибла женщина. Об этом 26 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Система залпового огня «Град»

В милиции рассказали, что украинские формирования открыли огонь из РЗСО по жилому кварталу Червоногвардейского района Макеевки. В результате обстрела погибла мирная жительница.

Также отмечается, что дома в городе получили серьёзные повреждения.