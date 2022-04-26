Алжир, 26 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Алжирский президент Абдельмаджид Теббун поздравил французского лидера Эммануэля Макрона с переизбранием на второй срок и выразил надежду на перестройку отношений Алжира с Парижем. Об этом 25 апреля сообщило агентство Algeria Press Service.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По словам Теббуна, у обеих стран есть «историческая возможность, позволяющая обдумать и начать действовать с устремленностью, мужеством и ответственностью».

Республика являлась французской колонией с 1830 по 1962 год. В 1954 году между странами вспыхнул вооруженный конфликт, закончившийся независимостью Алжира.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля правительство Бразилии поздравило Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции, которые прошли 25 апреля. Он сможет возглавлять пост главы государства еще пять лет.