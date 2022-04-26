Баку, , 08:21 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял прибывшего в Баку с рабочим визитом губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

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По данным пресс-службы, стороны отметили рост торгового оборота между Азербайджаном и Астраханской областью в 2021 году на 18%. Они также обсудили вопросы наращивания сотрудничества в различных сферах.

«Рассматривается возможность реализации совместных проектов по строительству маломерных сухогрузов, химовозов, паромов и танкеров. В ближайшее время ждём азербайджанскую делегацию в г. Астрахани, чтобы на месте обсудить все детали совместной работы», — сообщил глава области.

Бабушкин выступил за наращивание грузоперевозок между азербайджанским морским портом Алят и астраханскими портами Астраханской. Также на переговорах обсудили возобновление прямых авиарейсов.