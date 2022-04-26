Тверская область, 12 февраля, 2005, 19:08 — ИА Регнум. В Твери состоялся митинг в поддержку инициатив Президента Российской Федерации, организованный Тверским региональным отделением партии "Единая Россия".

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в мероприятии приняли участие тысяча человек. На митинге присутствовали губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин, главный федеральный инспектор Юрий Цеберганов, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Александр Тягунов и Александр Бездольный.

В своем выступлении Дмитрий Зеленин поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв участвовать в акции: "Меня радует, что сегодня здесь собрались не только тверитяне, но и представители городов и районов Верхневолжья. Это - свидетельство того, что все конструктивно настроенные силы в нашей области считают реформы своевременными. Убежден: от Вашей гражданской позиции, от Вашего активного участия в общественной жизни региона сегодня зависит очень многое. Мое твердое убеждение - реформа по замене льгот денежными компенсациями необходима нашей стране".

В выступлениях участников митинга было отмечено, что закон только начинает работать, пока он еще приспосабливается к существующим условиям, неминуемо возникновение некоторых проблем. Необходимо совместными усилиями на местах добиваться устранения в кратчайшие сроки организационных накладок и искать оптимальные решения.

Сегодня это важнейшая задача всех уровней власти и партии "Единая Россия", которая также взяла на себя ответственность за монетизацию льгот. Влияние партии на ход реформы может быть намного активнее, чем мы видим это сейчас.

Участники митинга в поддержку инициатив Президента Российской Федерации приняли обращение к землякам: "Осознание ответственности за происходящее в стране заставляет обратиться к вам со следующим заявлением. Нам ясно, что льготы, в том виде, как они существовали ранее, - признак слабого государства, которое не может обеспечить достойные зарплаты и пенсии. Денежная компенсация, на которую требуются значительно большие затраты, - это необходимый шаг на пути к цивилизованному социальному государству.

За последние годы люди стали воспринимать социальную стабильность как должное, как нормальное состояние общества. Поэтому серьезные перемены воспринимаются, как посягательство на эту стабильность.

Поддерживая саму идею замены льгот денежными компенсациями мы подчеркиваем, что механизм реформ должен соответствовать масштабу задач, стоящих перед страной. Цена каждой очередной ошибки становится все более тяжелой. Мы обязаны внимательно контролировать исполнение законов, привлекая к разбирательствам по фактам их нарушения все контролирующие органы. Вместе с тем, мы выступаем категорически против тех сил, что пытаются использовать сложную ситуацию реформ для нагнетания политической напряженности в стране, призывают к акции протеста и силового давления.

Президент России неоднократно подчеркивал, что мы только начинаем строительство сильной, процветающей России. Это путь, который наша страна должна пройти самостоятельно. И мы обязательно пройдем его и добьемся поставленных результатов. Во имя будущего, на благо всех граждан страны.

Мы разделяем точку зрения Президента и полностью поддерживаем его позицию. Тот фундамент, который мы закладываем сегодня - это гарантия успехов завтрашнего дня. Единство в созидании - залог единства России! Мы вместе должны сделать Россию единой, сильной!"