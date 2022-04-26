Чита, 26 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Отлов беспризорных собак продолжается в Чите. Как сообщает 26 апреля пресс-служба правительства региона, за минувшие сутки подрядчиком комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» было отловлено 14 собак в районе улиц Журавлева, Николая Островского, Верхоленская. Всего с начала года отловлена 1061 собака.

Pixabay.com Бездомная собака

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2022 года в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

С начала года в крае зафиксировано 309 случаев укусов собаками.

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