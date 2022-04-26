Благовещенск, 26 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В течение недели по рекам Амур, Зея и Селемджа в Приамурье начнут ходить суда. Навигацию по ним планируется открыть с 1 мая, сообщил Телепорт. рф.

Дарья Драй ИА REGNUM Речная навигация

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Вскрылись также малые реки Томь, Архара, Белая и Завитая в южных районах области. Ледоход на Зее идёт от села Мазаново до Благовещенска, на Среднем Амуре — от села Гродеково.

Выше нормы уровни воды на некоторых участках реки Амур и Зея.

Как сообщало ИА REGNUM, на реке Бурея и её притоках разрешена перевозка грузов и пассажиров с 15 апреля.