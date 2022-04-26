Токио, , 08:17 — REGNUM Студия Aquaplus назвала дату релиза игры Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten в жанре jRPG (японские ролевые игры). Об этом 26 апреля сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Отмечается, что игра выйдет в Японии на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4 8 сентября 2022 года, мировой релиз состоится в этот же день на платформе Steam. В качестве издателя ПК-версии выступят компании DMM Games and Shiravune, она получит субтитры на английском, японском и китайском языках. Пользователи, купившие игру в Steam до 31 декабря 2022 года, получат цифровой артбук с изображением персонажей и концепт-артами из игры, а также саундтрек.

Напомним, Aquaplus анонсировала Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten в рамках празднования 20-летия другой франшизы компании — Utawarerumono. Сюжет игры расскажет о том, как живущий в фэнтезийном мире молодой человек отправляется в путешествие в страну, которой нет ни на одной карте. Главный герой решает найти отца, который долгое время считался погибшим.

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