Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Киевский режим просит администрацию США об оказании ежемесячной чрезвычайной экономической помощи в размере не менее $2 млрд. Об этом со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко 25 апреля сообщает газета The Washington Post.

Военная помощь Украине от США (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

По словам киевского министра, без получения этих средств нечем будет выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования, обеспечивать решение других гуманитарных задач.

Сергей Марченко «Мы должны восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну».

По информации издания, во время встреч с американскими должностными лицами в Вашингтоне Марченко заявлял о срочной потребности Киева в международной помощи на апрель, май и июнь в размере не менее $5 млрд ежемесячно. В том числе $2 млрд — от США. Также в будущем от Киева следует ожидать дополнительного запроса средства «на восстановление страны» после победы, который, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, может достигать $600 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Болгарии Кирил Петков пожертвовал свою месячную зарплату в фонд общественной кампании по приобретению боеприпасов для Украины.

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