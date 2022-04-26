Владивосток, 26 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Молодёжный ресурсный центр во Владивостоке объявил набор добровольцев, желающих оказать поддержку в организации акции «Бессмертный полк». Всего в День Победы будут задействованы 300 волонтёров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс- службе городской мэрии.

Виталий Попов «Бессмертный полк»

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«Бессмертный полк» стал уже неотъемлемой частью Дня Победы. Радует, что в этом году акция пройдёт в очном формате. Традиционно несколько десятков тысяч человек пронесут по центральным улицам города портреты своих родных, кто сложил головы на полях сражений. И мы приглашаем всех желающих стать участниками самого важного праздника в нашей стране», — сказали организаторы.

Стать волонтёром акции могут жители города в возрасте от 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье присоединится к международной акции «Георгиевская ленточка» — с 27 апреля волонтёры будут раздавать символы Великой Победы в общественных местах.