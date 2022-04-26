Москва, 26 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 25 марта закрылись в минусе. Нефть марки Brent подешевела на 3,21%, до $102,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Thomas Constant Бочки с нефтью

Нефть распродавалась на фоне сохранения карантина в Шанхае и других частях Китая, что повлияло на снижение спроса.

В Пекине было зарегистрировано несколько случаев COVID-19, что вызвало опасения, что власти тоже введут локдаун, как в Шанхае.

Во второй половине дня покупатели были активными на фоне ралли индексов, которое началось после объявления о покупке Twitter Илоном Маском.

Индекс акций роста в S& P 500 отыграл все дневные потери и завершил сессию в плюсе.

Сегодня, 26 апреля, на торгах в Азии баррель нефти Brent подорожал на 1% и стоит $103,64. Поддержка устояла. Продавцы будут следить за тестированием апрельских и мартовских минимумов в районе $97.00.

Прорыв этого уровня может открыть дорогу к ключевым поддержкам в областях $95 и $86. Покупателям нужны драйверы, чтобы закрепиться выше $110.

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