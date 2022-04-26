Брянск, , 08:14 — REGNUM На данный момент пожар на брянской нефтебазе «Транснефть Брянск – Дружба» полностью ликвидирован. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что возгорание на нефтебазе в Брянске было полностью ликвидировано в 07:19 мск.

Напомним, сообщение о пожаре на нефтебазе в Брянске поступило 25 апреля около 02:00 мск и ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высокий уровень террористической опасности продлевается с 25 апреля в Брянской области.