Москва, , 08:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин может высказать своё мнение о формате выборов в Единый день голосования в 2022 году на заседании Совета законодателей 27 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 26 апреля РБК.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагается, что глава государства может высказаться о возможной отмене прямых выборов губернаторов. На заседании может обсуждаться формат предстоящих выборов и то, стоит ли вообще их проводить, рассказали изданию три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, высока вероятность, что прямые выборы губернаторов отменят, а регионы перейдут на выборы через законодательные собрания. Один из собеседников уточнил, что все прямые выборы могут отменить в этом году, но о дальнейшем периоде ясности нет.

«Прямые выборы губернаторов [скорее всего] отменят», — подтвердил второй источник, но не ответил на вопрос о том, о каком временном периоде идёт речь.

Не исключено, что формально вопрос о формате выборов оставят на усмотрение губернаторов, но фактически рекомендуют отмену прямых кампаний, добавил один из источников.

Вероятно и то, что выборы перенесут в законодательные собрания регионов и городские думы. Кампании могут отложить до 2023 или 2024 года. Окончательное решение должен будет принять президент.

В Совет законодателей входят спикеры Государственной думы и Совета Федерации, их заместители, главы комитетов обеих палат парламента, спикеры заксобраний регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Единый день голосования прямые выборы должны пройти в 14 регионах России. В Адыгее руководителя выберут депутаты. Кроме того, ожидаются выборы в законодательные собрания шести регионов и в одиннадцать городских дум.

Читайте также: Прямые выборы губернаторов маловероятны в новой реальности — мнение