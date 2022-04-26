Тбилиси, , 08:13 — REGNUM Грузия выполняет условия западных антироссийских санкций, но власти почему-то не сообщают об этом. С таким заявлением выступил перед журналистами один из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ни одно попадающее под санкции юридическое или физическое лицо не может осуществлять деятельность в Грузии. Об этом нужно сказать открыто, чтобы не было никаких сомнений в связи с этим», — сказал Джапаридзе.

Он считает, что признание в поддержке санкций на официальном уровне позволит Тбилиси наладить отношения и киевским режимом. По мнению лидера «Лело», можно будет добиться возвращения украинского посла в Грузию, отозванного ранее Киевом.

Джапаридзе также призвал руководство правящей партии «Грузинская мечта» передумать и разрешить украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить перед парламентом Грузии.

Напомним, после объявления западными странами санкций против России представители руководства Грузии сделали ряд заявлений, что присоединение к санкциям нанесёт вред грузинской экономике. Позже посол США в Тбилиси Келли Дегнан заявила, что Грузии не обязательно вводить санкции, достаточно поддержать те, что уже ввели.