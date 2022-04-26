Белгород, , 08:13 — REGNUM В настоящее время жизни раненных при обстреле со стороны украинской армии жителей села Журавлёвка Белгородской области ничего не угрожает. Об этом 26 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В больнице Mil.ru

«Конечно, самая главная сейчас тема — вчерашние ночные обстрелы Журавлёвки… Самая большая проблема — это двое раненых», — написал на своей странице в «ВКонтакте» глава Белгородской области.

Он добавил, что, согласно докладу министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, раненым оказана помощь.

«Их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает», — отметил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, село Журавлёвка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских военных 25 апреля. В результате пострадали двое мирных жителей. Мужчина с ранением в руку и женщина с ранением в область шеи были доставлены в больницу.

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Кроме того, в результате обстрела разрушению подверглись жилые дома.

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