Белгород, 26 апреля 2022, 08:13 — REGNUM В настоящее время жизни раненных при обстреле со стороны украинской армии жителей села Журавлёвка Белгородской области ничего не угрожает. Об этом 26 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Конечно, самая главная сейчас тема — вчерашние ночные обстрелы Журавлёвки… Самая большая проблема — это двое раненых», — написал на своей странице в «ВКонтакте» глава Белгородской области.
Он добавил, что, согласно докладу министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, раненым оказана помощь.
«Их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает», — отметил Гладков.
Как сообщало ИА REGNUM, село Журавлёвка в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны украинских военных 25 апреля. В результате пострадали двое мирных жителей. Мужчина с ранением в руку и женщина с ранением в область шеи были доставлены в больницу.
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Кроме того, в результате обстрела разрушению подверглись жилые дома.
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