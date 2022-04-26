Пермь, , 08:12 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году выявили два случая малярии. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Малярийный комар Pixabay.com

В ведомстве отметили, что заболевание регистрируется практически ежегодно. В 2019 году выявлен один случай. Заболевший приехал из Индии. В 2021 году малярию в регион завезли из Западной Африки и Сирии.

Стоит отметить, за прошлый год в России от малярии скончались пять человек, в том числе пятилетний ребенок. Причиной летальных исходов названа поздняя диагностика из-за схожести симптомов с COVID-19, острой кишечной инфекцией и пищевой токсикоинфекцией в начальные периоды болезни.