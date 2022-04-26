Луганск, , 08:12 — REGNUM Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики, в результате один мирный житель погиб, трое получили ранения. Об этом 26 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что украинские боевики обстреляли населённые пункты Донецкий, Золотое-5 и Калиново.

«В н. п. Калиново погибла женщина 1985 г. р., три мирных жителя получили ранения», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.