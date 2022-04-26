Улан-Удэ, 26 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах наезда на ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

Днём 25 апреля 43-летний водитель автомобиля Toyota на улице Чертенкова сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу девочку 2012 года рождения.

«В результате ДТП 9-летняя школьница получила травмы, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой», — отметили в ведомстве.