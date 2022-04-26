Самара, , 08:11 — REGNUM Уровень заболеваемости COVID-19 снижается в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

Сообщается, что в сравнении с предыдущей неделей общий уровень заболеваемости COVID-19 сократился на 19%, при этом снижение коснулось всех возрастных групп.

По информации министерства здравоохранения, становится меньше как амбулаторных пациентов, так и тех, кому нужна госпитализация.

В регионе развернуты 1163 инфекционных коек в 11 больницах. Сейчас там проходят лечение 660 пациентов, при этом 43,3% коек свободны.

Отмечается, что несмотря на этом сокращать коечный фонд областной минздрав пока не намерен.

«Специалисты не исключают приход новой волны коронавируса из Китая через несколько недель, поэтому охват тестированием и соблюдение профилактических мер по-прежнему актуальны», — сообщает пресс-служба.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко, в регионе увеличивается количество пациентов в удовлетворительном состоянии, а число тяжелых и крайне тяжелых пациентов остается на прежнем уровне.

Сообщается, что согласно данным на 26 апреля за сутки выявили 150 носителей коронавируса.