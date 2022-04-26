Пекин, 26 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Курс юаня (жэньминьби — официальное название китайской валюты) понизил до минимума со 2 апреля 2021 года Народный банк Китая (Центробанк). Об этом 26 апреля сообщается на сайте китайского регулятора.

Twicopy.org Юань

Курс национальной валюты КНР к доллару в итоге составил 6,5590 юаня за единицу американской валюты. Амплитуда колебаний в 681 пункт стала самой внушительной с 13 августа 2015 года.

Отмечается, что ослабление китайской валюты длится пятый рабочий день подряд. Как сказано в докладе Госсовета КНР, опубликованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган), в 2022 году Китай намерен поддерживать курс юаня на «рациональном и сбалансированном уровне».

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня к доллару снижался на протяжении нескольких месяцев. 29 мая 2020 года регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте и в течение 2021 года находился на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.

Ранее ИА REGNUM сообщало о понижении курса юаня по отношению к доллару на 313 пунктов.