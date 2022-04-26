Тбилиси, , 08:09 — REGNUM Западное будущее Грузии «тесно» связано с состоянием здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия на брифинге.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лидер ЕНД призвал зарубежных лидеров воздействовать на грузинские власти. По его мнению, они, заявляя о западных ценностях, якобы «в прямом эфире пытками убивают президента Саакашвили».

«Эти деяния уничтожают не только третьего президента страны, но и западное, доброе и светлое будущее этой страны. Хочу попросить наших международных партнёров, максимально сделать всё для того, чтобы страна не сошла с фундаментально важного для нас курса», — заявил Мелия.

Напомним, Саакашвили основал ЕНД в 2001 году и продолжает оставаться неформальным лидером партии. Сразу после его ареста 1 октября 2021 года экс-президент и его сторонники пытаются доказать, что он в крайне тяжелом состоянии и скоро может умереть. При этом на судебных заседаниях Саакашвили может выступать с политическими лозунгами более двух часов.